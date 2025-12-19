Travolto da un treno della Circumvesuviana a Vico Equense | indagini in corso

Un incidente drammatico si è verificato a Vico Equense, dove un uomo è stato investito da un treno della Circumvesuviana mentre attraversava in bicicletta una galleria ferroviaria a Scrajo Terme. Le autorità sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell’accaduto e le cause di questo grave episodio. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia coinvolta in attesa di ulteriori aggiornamenti.

© 2anews.it - Travolto da un treno della Circumvesuviana a Vico Equense: indagini in corso Un uomo è stato investito mentre percorreva in bicicletta una galleria ferroviaria in località Scrajo Terme, a Vico Equense. Un grave incidente si è verificato poco fa sulla linea della Circumvesuviana, in località Scrajo Terme, nel territorio comunale di Vico Equense, lungo la Costiera sorrentina. Un uomo, di cui al momento non sono ancora note . 🔗 Leggi su 2anews.it Leggi anche: Vico Equense, persona investita da un treno mentre era in bici: interrotta circolazione sulla tratta Leggi anche: Investito e ucciso dal treno della Circumvesuviana: travolto mentre andava in bici nella galleria Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Investito e ucciso dal treno della Circumvesuviana: travolto mentre andava in bici nella galleria - Uomo investito e ucciso dal treno della Circumvesuviana mentre va in bici nel tunnel di Vico Equense. fanpage.it

Vico Equense, uomo travolto e ucciso da un treno in galleria: indagini in corso - Nel primo pomeriggio un convoglio in transito avrebbe investito e ucciso un uomo non ancora Vico Equense, uomo travolto e ucciso da un treno in ... marigliano.net

Muore investito da treno della Circumvesuviana - L'uomo stava percorrendo la galleria in bici. rainews.it

Gregge di pecore travolto da un treno, circolazione ferroviaria sospesa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.