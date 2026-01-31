Da 0-2 a 2-2 il Marsiglia di De Zerbi crolla a 8' dalla fine

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi subisce un altro colpo pesante. Dopo l’eliminazione in Champions League, la squadra perde anche punti preziosi in campionato. La partita contro il Paris Fc sembrava ormai in tasca, con il vantaggio di 2-0 fino all’82’, ma negli ultimi minuti succede di tutto. Al 88’ il Paris Fc segna due volte e ribalta il risultato, lasciando i tifosi del Marsiglia senza parole. La squadra ora si trova a dover affrontare una fase complicata, con le ultime partite che rischiano di complicare la classifica.

L'Olympique Marsiglia di De Zerbi si è giocata la Supercoppa di Francia fino all'ultimo minuto, ma nel finale ha subito il pareggio e, nella sessione dei rigori, ha concluso sconfitto contro il PSG.

Dopo la sconfitta contro il Benfica, Roberto De Zerbi si è presentato ai microfoni con il volto teso e gli occhi lucidi.

