Marsiglia De Zerbi deluso dopo l’eliminazione dalla Champions | Il responsabile sono io è stata una vergogna

Dopo la sconfitta contro il Benfica, Roberto De Zerbi si è presentato ai microfoni con il volto teso e gli occhi lucidi. Il tecnico del Marsiglia non ha nascosto la sua delusione, ammettendo di essere il principale responsabile dell’eliminazione e definendola una vera e propria vergogna. De Zerbi ha parlato senza troppi giri di parole, lasciando trasparire tutta la frustrazione per una prestazione che lui stesso giudica al di sotto delle aspettative.

Dopo la pesante sconfitta contro il Bruges, Roberto De Zerbi si è presentato in conferenza stampa visibilmente scosso.

Il Marsiglia di De Zerbi esce con le ossa rotte dalla Champions League, sconfitto 3-0 dal Bruges e con il gol allo scadere del portiere del Benfica che ha consegnato i playoff ai portoghesi.

La cocente eliminazione del Marsiglia di De Zerbi dalla Champions lascerà scorie profonde nel club (L’Equipe)La cocente eliminazione del Marsiglia, lascerà profonde scorie nel club allenato da De Zerbi. Tutti i dettagli ... ilnapolista.it

La cocente eliminazione del #Marsiglia di #DeZerbi dalla #Champions lascerà scorie profonde nel club (L’Equipe) "Non è così che si affronta una partita definita “storica” da giorni da De Zerbi. Un autentico incubo, che trasformerà l’attualità del club in un vero facebook

Hanno fatto il documentario sul Marsiglia con ogni reazione di De Zerbi in ogni allenamento inutile e si sono persi la reazione di quando gli dicono: "Mister no, siamo fuori. Per un gol. Del Benfica. Di Mourinho. Contro il Real. Il quarto. Al 97°. Del portiere!" Abs x.com