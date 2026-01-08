Il Marsiglia di De Zerbi ad un solo minuto dalla Supercoppa psicodramma ai rigori | vince il PSG

L'Olympique Marsiglia di De Zerbi si è giocata la Supercoppa di Francia fino all'ultimo minuto, ma nel finale ha subito il pareggio e, nella sessione dei rigori, ha concluso sconfitto contro il PSG. Una partita caratterizzata da emozioni e tensione, che ha visto i padroni di casa perdere il trofeo al termine di una sfida equilibrata.

