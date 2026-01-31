curdi isis e shock therapy i molti conflitti del tormentato mondo siriano

In Siria, la tensione tra curdi e governo centrale si riaccende. Dopo aver controllato la regione occidentale del Paese, i curdi si sono trovati improvvisamente sotto pressione. Le forze governative hanno rafforzato la loro presenza, cercando di riprendere i territori perduti. La situazione resta fluida e rischia di esplodere da un momento all’altro. La guerra tra le due parti sembra solo rimandata.

Nel tormentato mondo siriano ci sono molti conflitti. Si può tentare di vederli insieme, a cominciare ovviamente da quello più evidente, la guerra evitata tra governo centrale e curdi, che governavano fino a pochi giorni prima sulla parte occidentale del Paese. Quando la vittoria del governo centrale di al Sharaa e del suo esercito, oltre a recuperare i territori non curdi e le ricchezze di quel sottosuolo siriano, sembrava destinata ad arrivare alle città curde a ridosso del confine con la Turchia, con il rischio evidente di nuovi efferati massacri, è arrivato l’annuncio dell’accordo sul destino delle truppe e dei territori ancestrali curdi. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il 7 gennaio l’esercito siriano ha condotto un’operazione militare nei quartieri curdi di Aleppo, nel nord della Siria.

