Giornata di scontri ad Aleppo tra le Forze Democratiche Siriane (Sdf), facenti riferimento all’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est (Rojava) a maggioranza curda, e le truppe del governo di Ahmad al-Sharaa nel pieno delle tensioni per i colloqui volti a definire l’integrazione delle prime nell’esercito regolare. Almeno una persona è stata uccisa e undici ferite nella città più importante del Nord della Siria e seconda più popolosa del Paese dopo la capitale Damasco a seguito dell’attacco delle Sdf nei quartieri di Sheikh Maqsoud e Ashrafieh. Un anno dopo la caduta di Bashar al-Assad e l’avanzata decisiva dei ribelli che ebbe proprio nella caduta di Aleppo, a fine novembre 2024, la svolta da azione di espansione a manovra decisiva per travolgere la dittatura del Baath Aleppo torna epicentro di scontro mentre l’ex jihadista divenuto capo di Stato, al-Sharaa, si divide tra un contesto internazionale di aperto endorsement nei suoi confronti e una situazione interna che vede tutt’altro che esaurito il quindicennio di una guerra civile iniziata a inizio 2011. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Caos ad Aleppo, scontri tra i curdi e il governo siriano

Leggi anche: Cronologia dei precedenti scontri tra Quirinale e governo

Leggi anche: Bologna nel caos, scontri alla stazione tra polizia e manifestanti pro-Pal. VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I nuovi scontri in Siria tra esercito e curdi - Tra lunedì e martedì l’esercito siriano si è scontrato militarmente con le forze curde ad Aleppo, la seconda città della Siria e la principale del nord del paese. ilpost.it

Costruzione della ferrovia Latakia-Aleppo-Qamishli con l'assistenza tecnica dell'Unione Sovietica, Repubblica Araba Siriana, 1975. - facebook.com facebook