L’esercito siriano lancia un’offensiva in due quartieri curdi di Aleppo 

Il 7 gennaio l’esercito siriano ha condotto un’operazione militare nei quartieri curdi di Aleppo, nel nord della Siria. Dopo aver dato agli abitanti un termine per lasciare le zone, sono stati registrati attacchi con colpi d’artiglieria. Questa azione rappresenta un’ulteriore fase di tensione nella regione, che coinvolge le dinamiche tra le forze governative e le comunità locali.

Il pomeriggio del 7 gennaio l’esercito siriano ha sparato dei colpi d’artiglieria contro i due quartieri curdi della città di Aleppo, nel nord della Siria, dopo la scadenza del termine concesso agli abitanti per andarsene. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

