Crosetto sulla difesa italiana | Lo scudo spaziale è irrinunciabile servono 4,4 miliardi

Guido Crosetto continua a lanciare allarmi sull’impreparazione delle forze di difesa europea e italiana. Nel corso dell’audizione delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, il ministro ha ribadito la necessità di maggiori investimenti sul settore, al fine di evitare che in futuro possano verificarsi problematiche. Ad aumentare le difficoltà, c’è la continua evoluzione delle tecniche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crosetto sulla difesa italiana: “Lo scudo spaziale è irrinunciabile, servono 4,4 miliardi”

Leggi anche questi approfondimenti

Reintroduzione servizio militare in Italia, Crosetto prepara proposta per Parlamento con leva volontaria: diecimila unità in più per la difesa https://www.orizzontescuola.it/reintroduzione-servizio-militare-in-italia-crosetto-prepara-proposta-per-parlamento-con-le - facebook.com Vai su Facebook

Crosetto: “Sulla difesa l’Italia dipende dalle materie prime estere, la vulnerabilità pesa” Vai su X

Crosetto: lo scudo spaziale per l’Italia è irrinunciabile e non più rinviabile, costa 4,4 miliardi - Il documento programmatico pluriennale per la Difesa: il dominio spaziale è sempre più centrale, ma rischi anche da guerra ibrida ... Segnala askanews.it

Il ritorno della leva? La Difesa vuole bacino di riserva pronto a proteggere l’Italia: cosa ha detto Crosetto in Commissione - Crosetto in Commissione: verso una leva volontaria e un rafforzamento della difesa italiana tra cybersicurezza, droni e scudo missilistico. Secondo tag24.it

Difesa: Crosetto rilancia su leva selezionata, scudo spaziale e cybersicurezza - Durante l'audizione sul Documento programmatico pluriennale, il ministro Crosetto ha illustrato la sua idea di leva selezionata, la riserva militare volontaria e i piani per lo scudo aereo- msn.com scrive

Crosetto: "Servono 4,4 miliardi per il 'dome' italiano. E più fondi per spazio e cybersicurezza" - Il ministro della Difesa è stato audito dalle commissioni Esteri di Camera e Senato per presentare il Documento programmatico pluriennale 2025- Si legge su ilfoglio.it

Crosetto: «Scudo spaziale irrinunciabile per l’Italia, costa 4,4 miliardi» - «Il “dome” nazionale, lo scudo, è un'architettura protettiva multilivello che prevede la difesa spaziale, missilistica e antidrone. Come scrive unionesarda.it

Crosetto sprona l’industria: “Uniti per rafforzare la Difesa”. Un maxi piano c’è già: 47 programmi per 42 miliardi - Contatti anche con la Nato: 30 aziende italiane, tra colossi e start- Si legge su msn.com