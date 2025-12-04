Crosetto sulla difesa italiana | Lo scudo spaziale è irrinunciabile servono 4,4 miliardi

Guido Crosetto continua a lanciare allarmi sull'impreparazione delle forze di difesa europea e italiana. Nel corso dell'audizione delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, il ministro ha ribadito la necessità di maggiori investimenti sul settore, al fine di evitare che in futuro possano verificarsi problematiche. Ad aumentare le difficoltà, c'è la continua evoluzione delle tecniche

