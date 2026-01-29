A Roma si tiene un convegno sulla difesa e la sicurezza, con un’attenzione particolare ai domini emergenti come spazio e subacquea. Il ministro Crosetto non ha nascosto le difficoltà del settore: “È cara, lenta. Prima vedevano i soldi, e poi davano il cammello”. Ora, dice, serve un cambio culturale per migliorare l’efficienza e rispondere alle sfide di un mondo sempre più instabile.

In un contesto in cui le minacce alla sicurezza prendono forma con estrema velocità, con al conseguenza che occorre mettere in campo risposte e reazioni in tempi assolutamente rapidi, l’industria della difesa è chiamata a mettere a disposizione strumenti adeguati nel minor tempo possibile. «La difesa italiana ha uno dei livelli tecnologici più elevati al mondo. Ma ha tutti i difetti di tutte le industrie della difesa del mondo», ha sottolineato il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto giovedì 29 gennaio a Roma, a Palazzo Sciarra Colonna, alla prima edizione del “ Forum Difesa ”, l’iniziativa promossa da Bruno Vespa e Comin & Partners in collaborazione con l’ Istituto Affari Internazionali (IAI). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Industria difesa, Crosetto: «È cara, lenta. Prima vedevano i soldi, e poi davano il cammello. Ora serve cambio culturale»

