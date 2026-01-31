A Salerno continuano i problemi di stabilità del terreno. Mentre domenica si prepara l’inaugurazione di una mattonella con una poesia di Antonio De Simone vicino ai giardini del Mandorlo, il suolo si muove ancora e si creano nuovi cedimenti. La zona resta sotto osservazione, ma il rischio di ulteriori sprofondamenti preoccupa residenti e autorità.

Domenica sarà inaugurata una mattonella con una poesia di Antonio De Simone nei pressi dei giardini del Mandorlo, ma c'è stato un fuoriprogramma "Domenica sarà inaugurata una mattonella con una poesia di Antonio De Simone nei pressi dei giardini del Mandorlo, ma il contesto in cui avviene l’iniziativa solleva forti perplessità. L’area è infatti classificata ad alto rischio crollo e negli ultimi giorni ha già registrato cedimenti della pavimentazione e numerose criticità. A rendere la situazione ancora più paradossale è quanto accaduto oggi: proprio nel punto in cui è stata collocata la mattonella si è verificato un ulteriore avvallamento del suolo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Salerno Crollo

Il Napoli di Conte si trova in una fase critica dopo la recente sconfitta contro la Juventus, che ha riacceso le preoccupazioni sulla continuità delle prestazioni della squadra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Salerno Crollo

Argomenti discussi: Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella; Frana Niscemi: la collina crolla verso la piana, oltre 1.500 sfollati. WWF: crisi climatica e consumo di suolo nuova normalità; Collina del Caos, la frana che non si ferma: nuovo crollo e la statale 640 ora a rischio - AgrigentoNotizie; Niscemi, Save the Children lancia l'allarme: oltre 4.200 minori vivono nell'emergenza frana tra evacuazioni, scuole chiuse e abitazioni a rischio crollo.

Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonellaDomenica sarà inaugurata una mattonella con una poesia di Antonio De Simone nei pressi dei giardini del Mandorlo, ma c'è stato un fuoriprogramma ... salernotoday.it

Crollo Casoria, il prefetto: Le famiglie senza casa non resteranno soleIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel pomeriggio di oggi, si è recato a Casoria, dove nei giorni scorsi si è verificato il cedimento di un edificio, per fare il punto della situazione con tutti ... napolitoday.it

Nuovi cedimenti a Niscemi e aumentano gli sfollati. "Molte case destinate al crollo. Situazione drammatica. Servono nuovi alloggi". - facebook.com facebook

Enna, crollo in viale delle Olimpiadi, Greco (PD): “I segnali di cedimento del muro erano noti” x.com