Crollo in un cascinale strada chiusa | Pericolo di ulteriori cedimenti

Il crollo di una parte di una cascina disabitata e una strada chiusa. Macerie e travi in mezzo a un campo martedì pomeriggio a Cernusco sul Naviglio, comune milanese alle porte della Brianza. Il crollo di una parte dell'edificio di Cascina Fornace - disabitato - ha reso necessario l'intervento. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

