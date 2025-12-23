Crollo in un cascinale strada chiusa | Pericolo di ulteriori cedimenti

Il crollo di una parte di una cascina disabitata e una strada chiusa. Macerie e travi in mezzo a un campo martedì pomeriggio a Cernusco sul Naviglio, comune milanese alle porte della Brianza. Il crollo di una parte dell'edificio di Cascina Fornace - disabitato - ha reso necessario l'intervento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

