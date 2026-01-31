Palazzina crolla dopo un'esplosione nel Barese | coinvolti i due anziani proprietari dell'abitazione

Questa mattina ad Adelfia, nel Barese, una palazzina è crollata improvvisamente dopo un’esplosione. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per trovare eventuali feriti tra le macerie. Due anziani proprietari dell’abitazione sono coinvolti e si temono conseguenze gravi. La zona è stata immediatamente evacuata e le ricerche continuano senza sosta.

Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, a seguito di una esplosione. I vigili del fuoco cercano i feriti. Il Sindaco raggiunto da Fanpage.it conferma: "Impossibile entrare in casa per via delle fiamme, si cercano i proprietari".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Palazzina Crolla Palazzina crolla dopo un’esplosione nel Barese: si cercano feriti e dispersi sotto le macerie Un edificio ad Adelfia, nel Barese, è crollato questa mattina dopo un’esplosione. La situazione sulle autostrade italiane dopo l’esplosione dell’autocisterna sull’A1: ancora code Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Palazzina Crolla Argomenti discussi: Morlupo, crolla una palazzina inagibile. L’uomo creduto disperso: Ho sentito uno scricchiolio; Palazzo crollato a Casoria dopo lo sgombero, tragedia evitata grazie a un ragazzo: Facevamo la fine dei topi; Morlupo, crolla palazzina abbandonata: nessun ferito; Morlupo, crolla una palazzina abbandonata: si cerca un uomo tra le macerie. Arcinazzo, esplode bombola del gas: morto un pensionato. Palazzina crolla dopo un’esplosione nel Barese: si cercano feriti e dispersi sotto le macerieUn edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, a seguito di una esplosione. I vigili del fuoco cercano i feriti. La probabile causa dell’esplosione potrebbe essere una bombola di gas. fanpage.it Adelfia, edificio crolla dopo un'esplosione nel Barese: si cercano persone sotto le macerieUn edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali persone ... ilmessaggero.it Crolla la palazzina, tragedia sfiorata x.com ++ ULTIM'ORA ++ Crolla una palazzina a Pescara: gli aggiornamenti #Cronaca #ilcentro facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.