Esplosione nel Barese crolla una palazzina

Questa mattina ad Adelfia, nel Barese, una palazzina è venuta giù dopo un’esplosione. L’incidente potrebbe essere stato provocato da una bombola di gas. I soccorritori sono sul posto, cercano eventuali sopravvissuti o feriti sotto le macerie. La zona è stata evacuata, ma ancora non si conoscono i dettagli sulle cause precise.

Bari, 31 gennaio 2026 – Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, in seguito a una esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Sul posto anche i carabinieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplosione nel Barese, crolla una palazzina Approfondimenti su Barese Esplosione Palazzina crolla dopo un’esplosione nel Barese: si cercano feriti e dispersi sotto le macerie Un edificio ad Adelfia, nel Barese, è crollato questa mattina dopo un’esplosione. Palazzina crolla dopo un’esplosione nel Barese: coinvolti i due anziani proprietari dell’abitazione Questa mattina ad Adelfia, nel Barese, una palazzina è crollata improvvisamente dopo un’esplosione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Barese Esplosione Argomenti discussi: Adelfia, edificio crolla dopo un'esplosione nel Barese: si cercano persone sotto le macerie; Morlupo, crolla palazzina abbandonata: nessun ferito; Crolla una palazzina in pieno centro: paura in provincia di Avellino; Napoli, esplosione a Forcella: crolla un solaio, tre persone ferite estratte dalle macerie. Adelfia, edificio crolla dopo un'esplosione nel Barese: si cercano persone sotto le macerieUn edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali persone ... ilmessaggero.it Esplosione nel Barese, crolla un edificio: si cercano persone sotto le macerieUn edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste ... leggo.it Uno dei piatti più iconici della tradizione barese: gli Spaghetti all’Assassina! Un’esplosione di sapori che ti lascerà senza parole! A loro è dedicato anche un menù fisso, vuoi saperne di piùContattaci Riserva il tuo tavolo in CHAT! È COMODO, È VELO facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.