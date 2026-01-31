cristina ferrara volta pagina primo scatto di coppia con aka7even

Cristina Ferrara ha fatto il grande passo. Dopo settimane di voci e indizi social, l’ex di Gianmarco Steri ha mostrato il suo nuovo amore: una storia con Aka7Even, il cantante noto per aver partecipato ad Amici e in corsa per il Festival di Sanremo 2026. La coppia si è fatta vedere insieme per la prima volta, mettendo fine ai rumors e confermando di aver voltato pagina.

L’ex di Gianmarco Steri ha ritrovato l’amore con il cantante. Dopo settimane di rumor, avvistamenti sospetti e indizi social, è finalmente arrivata la conferma ufficiale: Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Gianmarco Steri, ha voltato pagina e ha una nuova storia d’amore con Aka7Even, il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi e prossimo concorrente del Festival di Sanremo 2026, dove si esibirà in coppia con LDA. La coppia ha deciso di non nascondersi più: nelle scorse ore, Cristina e Aka7Even hanno pubblicato il loro primo selfie insieme su Instagram, sorridenti e complici, scatenando l’entusiasmo dei fan e chiudendo ufficialmente ogni dubbio sulla loro frequentazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

«Ormai era il momento giusto per renderlo pubblico. » Aka7even e Cristina Ferrara hanno deciso di uscire allo scoperto e condividere la loro relazione con tutti, pubblicando su Instagram una foto insieme. Nello scatto, Aka7even bacia sulla guancia Cristina m - facebook.com facebook