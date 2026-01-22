Recenti segnali sui social media hanno alimentato i rumors riguardo a una possibile relazione tra Cristina Ferrara e Aka7even. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso una storia su Instagram che potrebbe confermare questa ipotesi, già anticipata da Deianira Marzano. In assenza di conferme ufficiali, si tratta ancora di supposizioni, lasciando spazio a curiosità e speculazioni tra i follower.

E’ da qualche tempo che si parla di un gossip e i protagonisti sono Cristina Ferrara e Aka7even. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il cantante di Amici non hanno confessato direttamente di avere una relazione. Ma proprio ieri sera è spuntato un nuovo indizio sulla questione che non farebbe che confermare il pettegolezzo. E’ stata proprio la ex fidanzata di Gianmarco Steri a mettere una storia sul suo profilo Instagram. E’ da tempo che si parla di una nuova possibile coppia, quella tra Aka7even e Cristina Ferrara. Lui, cantante nato ad Amici e ora inserito tra i Big in gara a Sanremo con LDA, era tornato single dopo la relazione con Francesca Galluccio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cristina Ferrara e Aka7even sono una coppia?

“Cristina Ferrara e Aka7even stanno insieme”, l’indizio in una story su Instagram e la confermaRecenti indiscrezioni suggeriscono una presunta relazione tra Cristina Ferrara e Aka7even.

Leggi anche: Cristina Ferrara al veleno contro l’ex Gianmarco Steri

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Uomini e Donne: Flavio ha fatto la sua scelta, ecco la reazione dell'altra corteggiatrice; Cesare Cremonini e Caterina Licini sono fidanzati: le foto del viaggio, lui a novembre si era detto innamorato; Uomini e Donne, le anticipazioni del 19 gennaio: Sara divisa tra 2 contendenti, chi la sta spuntando; Marisol Castellanos fidanzata con un ex ballerino di Amici, la foto sui social e la dichiarazione d'amore.

Cristina Ferrara e Aka7even stanno insieme, l’indizio in una story su Instagram e la confermaCorre veloce il gossip che parla della nuova relazione tra Aka7even e Cristina Ferrara. I due ieri sera erano insieme al cinema: l’indizio in una story pubblicata dall’ex corteggiatrice, confermato da ... fanpage.it

Cristina Ferrara: chi è il suo attuale fidanzato? Una foto al cinema smentisce gli ultimi gossip sul suo contoLa designer sembra aver voluto mettere a tacere le ultime voci (mai confermate) sul suo conto pubblicando nelle sue Instagram Stories uno scatto comodamente seduta in una poltrona del cinema, con a ... cosmopolitan.com

#cristinaferrara sembra confermare la sua frequentazione con #Aka7even. Alcuni giorni fa vi avevamo raccontato delle voci che giravano circa una possibile frequentazione tra l’ex corteggiatrice Cristina Ferrara e il cantante Aka7even. Nei giorni scorsi sono ar - facebook.com facebook