Cristina Ferrara e Aka7even sono una coppia | ecco la prima foto insieme

Cristina Ferrara e Aka7even sono ufficialmente una coppia. La conferma arriva direttamente dal cantante, che poche ore fa ha pubblicato una foto insieme a lei su Instagram. La foto fa discutere sui social, dopo che già circolavano voci di un possibile flirt, alimentate anche da alcune indiscrezioni di Deianira Marzano. Ora, i fan non hanno più dubbi: i due sono davvero una coppia.

E' da qualche tempo che si parla di un gossip, quello che vede protagonisti Cristina Ferrara e Aka7even. Ed ecco che poche ore fa il cantante pubblica la primissima foto in compagnia del'ex corteggiatrice di Uomini e Donne confermando la relazione tra i due. Lui, cantante nato ad Amici e ora inserito tra i Big in gara a Sanremo con LDA, era tornato single dopo la relazione con Francesca Galluccio.

Aka7even e Cristina Ferrara sono ufficiali.

Recenti segnali sui social media hanno alimentato i rumors riguardo a una possibile relazione tra Cristina Ferrara e Aka7even.

