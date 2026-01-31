Cristina Monzali e Giuseppe Fattore, una madre e un poliziotto toscani, sono stati premiati dal presidente Mattarella. Cristina ha salvato un bambino in difficoltà, mentre Giuseppe ha arrestato un sospetto armato. Due storie diverse, ma entrambe testimoniano il coraggio di fronte alle sfide quotidiane. La cerimonia si è svolta al Quirinale, con il riconoscimento ufficiale per il loro impegno.

Firenze, 31 gennaio 2026 – Cristina Monzali e Giuseppe Fattore. Una madre e un poliziotto, entrambi toscani. Anche loro figurano tra i 31 cittadini italiani ai quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito una speciale onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. Le onorificenze al Merito conferite dal presidente Mattarella. Il Capo dello Stato ha assegnato motu proprio trentuno onorificenze, distribuite in modo equilibrato tra donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno civile e sociale. I riconoscimenti premiano chi ha saputo incarnare, con azioni concrete, i valori della Repubblica: dall’uso etico e responsabile dei social network allo sport come strumento di inclusione, dall’arte come mezzo di integrazione sociale all’assistenza ai detenuti, fino alle attività di volontariato e solidarietà, all’imprenditoria etica, alla tutela della salute anche oltre i confini nazionali, al coraggio e all’eroismo dimostrati oltre i doveri professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cristina e Giuseppe, una madre e un poliziotto. Chi sono i due toscani premiati dal presidente Mattarella

