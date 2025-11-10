Mario e Fulvio chi sono i due amici nell’elicottero precipitato | imprenditori toscani

Arezzo, 10 novembre 2025 – Due amici con la passione del volo che avevano deciso di passare una domenica nei cieli. Dovevano viaggiare da Venezia alla Toscana e tornare a casa. A bordo dell’Agusta Westland 109, un elicottero di lusso, c’erano loro due. A un certo punto l’avaria. Uno dei due è riuscito a segnalare il guasto alla famiglia, mandando un messaggio whatsapp. Poi più niente. Erano circa le 17 di domenica 9 novembre. Elicottero disperso, le ricerche. Il velivolo è precipitato sul versante aretino. Le ultime notizie in diretta E da allora niente si è più saputo dell’elicottero fino al ritrovamento di questa mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mario e Fulvio, chi sono i due amici nell’elicottero precipitato: imprenditori toscani

Contenuti che potrebbero interessarti

“Abbiamo un’avaria” Elicottero disperso tra le Marche e la Toscana, a bordo i due amici-imprenditori Mario Paglicci e Fulvio Casini >> https://buff.ly/FCoVZ3W - facebook.com Vai su Facebook

Mario e Fulvio, chi sono i due amici nell’elicottero precipitato: imprenditori toscani - Il primo attivo nell’industria orafa nell’Aretino, ha fondato un gruppo da oltre 200 dipendenti. Secondo msn.com

Ritrovato l’elicottero caduto tra Marche e Toscana: a bordo i due imprenditori Mario Paglicci e Fulvio Casini - Il rinvenimento del velivolo questa mattina dopo ore di ricerca in un zona boscosa e molto impervia tra le province di Arezzo e Pesaro ... Da fanpage.it

Arezzo, elicottero scomparso localizzato tra Marche e Toscana: due persone a bordo - Dopo una notte di ricerche, questa mattina, è stato individuato l'elicottero privato scomparso ieri al confine tra le province di Pesaro- Come scrive tg.la7.it