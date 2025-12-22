Roma, 22 dicembre 2025 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato - ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione - cinque decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. A beneficiare dell'atto di clemenza sono stati: Bardhyl Zeneli. Bardhyl Zeneli, nato nel 1962, condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Nel concedere la grazia per l'intera pena oggetto della condanna il Presidente della Repubblica ha tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dal Magistrato di sorveglianza e dal Procuratore generale che hanno evidenziato come il fatto per cui l'imputato venne condannato (essersi allontanato dalla abitazione ove si trovava sottoposto all'obbligo di dimora) non integra la fattispecie di evasione e quindi non costituisce reato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal calciatore libico condannato per scafismo all’uomo che uccise la moglie per disperazione, chi sono i 5 ‘graziati’ dal presidente Mattarella

Leggi anche: Alfieri del lavoro 2025: ci sono anche tre pugliesi tra i premiati al Quirinale dal presidente Mattarella. Chi sono

Leggi anche: Cavalieri del Lavoro 2025, cinque i lombardi premiati dal presidente Mattarella al Quirinale: ecco chi sono

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Condannato per scafismo, riceve la grazia dal Presidente Mattarella - Il calciatore libico condannato a 30anni insieme ad altri quattro compagni perché ritenuto membro dell'equipaggio del barcone su cui nel 2015 sono morti 49 migranti a largo di Lampedusa ... grandangoloagrigento.it