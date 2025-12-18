Violenza contro il personale scolastico | calo dell’81% negli episodi registrati nei primi quattro mesi di quest’anno secondo i dati del Ministero
I dati del Ministero evidenziano un calo dell’81% degli episodi di violenza contro il personale scolastico nei primi quattro mesi del 2025/2026. Un risultato positivo che testimonia un miglioramento nella sicurezza e nel rispetto all’interno delle istituzioni scolastiche, segnando un passo avanti importante per la tutela di docenti e operatori educativi.
