Violenza contro il personale scolastico | calo dell’81% negli episodi registrati nei primi quattro mesi di quest’anno secondo i dati del Ministero

I dati del Ministero evidenziano un calo dell’81% degli episodi di violenza contro il personale scolastico nei primi quattro mesi del 2025/2026. Un risultato positivo che testimonia un miglioramento nella sicurezza e nel rispetto all’interno delle istituzioni scolastiche, segnando un passo avanti importante per la tutela di docenti e operatori educativi.

Scuola, in forte calo le aggressioni al personale scolastico secondo il MIM - Diminuiscono in modo significativo gli episodi di violenza ai danni del personale scolastico. abruzzolive.it

Mim: significativo calo degli episodi di violenza contro il personale scolastico - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha registrato un significativo calo dei casi di violenza nei confronti del personale scolastico: da settembre a oggi, sono state segnalate 4 aggressioni, a fr ... ilsole24ore.com

