Violenza contro il personale scolastico | calo dell’81% negli episodi registrati nei primi quattro mesi di quest’anno secondo i dati del Ministero

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati del Ministero evidenziano un calo dell’81% degli episodi di violenza contro il personale scolastico nei primi quattro mesi del 2025/2026. Un risultato positivo che testimonia un miglioramento nella sicurezza e nel rispetto all’interno delle istituzioni scolastiche, segnando un passo avanti importante per la tutela di docenti e operatori educativi.

Immagine generica

Gli episodi di violenza contro il personale scolastico mostrano una riduzione dell'81% nell'anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: MIM, significativo calo degli episodi di violenza contro il personale scolastico. Valditara: “Dati molto importanti, frutto di sanzioni più severe”

Leggi anche: Violenza contro il personale scolastico, ANCODIS: “Un anno e 8 mesi ad un genitore, sentenza esemplare, ma non basta”. Le 3 proposte dell’Associazione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Violenza contro personale scolastico. Affinati: “Non basta punire. Serve un’alleanza educativa”; Mim: significativo calo degli episodi di violenza contro il personale scolastico; Comunicato stampa ANP Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico; Fracassi, Flc Cgil: la violenza contro il personale si contrasta investendo.

violenza contro personale scolasticoGiornata contro la violenza sul personale scolastico 15 dicembre, Valditara: “Restituire autorevolezza ai docenti” - Oggi, 15 dicembre, ricorre la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, come è stato istituito da marzo 2024. tecnicadellascuola.it

violenza contro personale scolasticoScuola, in forte calo le aggressioni al personale scolastico secondo il MIM - Diminuiscono in modo significativo gli episodi di violenza ai danni del personale scolastico. abruzzolive.it

violenza contro personale scolasticoMim: significativo calo degli episodi di violenza contro il personale scolastico - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha registrato un significativo calo dei casi di violenza nei confronti del personale scolastico: da settembre a oggi, sono state segnalate 4 aggressioni, a fr ... ilsole24ore.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.