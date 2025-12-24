Export in crescita nel Varesotto Nei primi 9 mesi dell’anno +17,6%

L’export nella provincia di Varese registra un aumento del 17,6% nei primi nove mesi del 2025. Questa crescita indica un rafforzamento delle attività commerciali all’estero e una ripresa dei mercati internazionali. Un dato che evidenzia la solidità dell’economia locale e la capacità delle imprese di adattarsi alle dinamiche globali, contribuendo allo sviluppo economico della regione.

Export in crescita in provincia di Varese: nei primi nove mesi del 2025 è stato registrato un aumento del 17,6%. È quanto emerge dall’elaborazione effettuata dal Centro studi di Confindustria Varese in base agli ultimi dati Istat disponibili. Da gennaio a settembre le esportazioni sono state pari a 10 miliardi, mentre le importazioni sono arrivate a 7,3. Il saldo commerciale in valore è risultato positivo per 2,8 miliardi, in aumento del 42,6% rispetto a gennaio-settembre 2024. Per quanto riguarda l’andamento delle esportazioni, si evidenzia un primo trimestre sostanzialmente sugli stessi livelli del primo trimestre 2024, mentre il secondo e il terzo trimestre mostrano una crescita tendenziale sostenuta (rispettivamente +24,1% e +29,8% sul secondo e terzo trimestre 2024, che erano stati particolarmente deboli). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

