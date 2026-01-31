Il mercato finanziario europeo si muove con attenzione, aspettando il prossimo incontro dell’Eurosistema. Gli investitori scommettono su un nuovo taglio dei tassi d’interesse, mentre le tensioni sui mercati aumentano. La decisione è vicina e tutti tengono sotto controllo le mosse della banca centrale.

Il mercato finanziario europeo è sotto pressione crescente in vista del prossimo meeting dell’Eurosistema, con gli operatori che si preparano a un nuovo ribasso dei tassi d’interesse. L’attesa si è rafforzata dopo i dati recenti sull’inflazione che hanno mostrato una dinamica più debole del previsto, segnando un’ulteriore flessione rispetto ai livelli precedenti. I mercati, in particolare quelli obbligazionari, hanno reagito con un netto calo dei rendimenti, indicando una forte aspettativa che la Banca Centrale Europea (BCE) proceda con un taglio dei tassi già nel prossimo appuntamento, previsto per la fine del mese di febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cresce la pressione sui tassi: il mercato atteso a un nuovo ribasso in vista del meeting europeo

