Welcome to AI il futuro prende forma al meeting europeo del Gruppo Di Martino

MISTERBIANCO (CATANIA) (ITALPRESS) – Si è svolto sabato 29 novembre, presso la nuova sede Comer Sud di Misterbianco (Catania), il meeting europeo del Gruppo Di Martino dal titolo "Welcome to AI". Un evento che ha riunito oltre 1000 collaboratori provenienti da tutta Italia, Svezia, Spagna, Grecia e Maghreb, segnando un passaggio chiave nel percorso evolutivo del Gruppo verso l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei processi aziendali. Il Meeting si è svolto nella nuova struttura di oltre 17.000 mq, che accoglierà i nuovi showroom Mercedes-Benz, Nissan e il comparto usato Luxury, insieme alla nuova officina multibrand da 2.