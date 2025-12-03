Sampdoria obiettivo De Luca | cresce la concorrenza per l’attaccante della Cremonese in vista del mercato invernale

Calcionews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato, la Sampdoria punta De Luca ma la concorrenza aumenta: l’attaccante della Cremonese nel mirino di più club La Sampdoria si prepara alla sfida di Serie B contro la Carrarese, in programma domenica 7 dicembre al Ferraris per la 15ª giornata. Mentre la squadra è concentrata sul campo, la dirigenza lavora già al futuro: il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sampdoria, obiettivo De Luca: cresce la concorrenza per l’attaccante della Cremonese in vista del mercato invernale

