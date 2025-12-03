Sampdoria obiettivo De Luca | cresce la concorrenza per l’attaccante della Cremonese in vista del mercato invernale
Calciomercato, la Sampdoria punta De Luca ma la concorrenza aumenta: l’attaccante della Cremonese nel mirino di più club La Sampdoria si prepara alla sfida di Serie B contro la Carrarese, in programma domenica 7 dicembre al Ferraris per la 15ª giornata. Mentre la squadra è concentrata sul campo, la dirigenza lavora già al futuro: il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
#Sampdoria, si lavora per gennaio: può arrivare #Pierini dal #Sassuolo Sampdoria al lavoro sul mercato. Nel mirino c'è Nicholas Pierini, esterno offensivo del Sassuolo. Contatti in corso, è un obiettivo di mercato e con l'idea di scalare la classifica il club blucer - facebook.com Vai su Facebook
De Luca Sampdoria, non solo lo Spezia sull’attaccante: un altro club di Serie B in lizza. I dettagli - De Luca Sampdoria, aumenta la concorrenza per l’attaccante della Cremonese in vista della sessione invernale di calciomercato La stagione della Sampdoria entra nel vivo, con gli impegni sul campo che ... Riporta sampnews24.com
Calciomercato Sampdoria, Pedro Mendes “trova squadra” a Manuel De Luca? La trattativa - Manuel De Luca è un obiettivo di calciomercato della Sampdoria, ma attenzione alla situazione legata a Pedro Mendes. Come scrive clubdoria46.it
Calciomercato Sampdoria, lo Spezia vuole Manuel De Luca. I dettagli - Lo Spezia punta su Manuel De Luca come rinforzo per il calciomercato invernale: l'attaccante è un obiettivo anche della Sampdoria ... Lo riporta clubdoria46.it
Calciomercato Sampdoria, non solo il Derby: lo Spezia vuole prendere un obiettivo di Mancini - Calciomercato Sampdoria, dopo aver vinto il Derby di domenica, lo Spezia potrebbe beffare il team blucerchiato anche in sede di mercato Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da La Repubblica Genova ... Come scrive sampnews24.com
Calciomercato Sampdoria, Mancini per l’attacco ha in mente il ritorno di De Luca: l’indiscrezione - Calciomercato Sampdoria | La Sampdoria continua la sua ricerca di rinforzi offensivi in vista della prossima finestra di calciomercato ... Da news-sports.it
De Luca trascina la Sampdoria: dall'incubo playout al sogno playoff, Pirlo lotta per la Serie A - 1 e si piazza al 7° posto della graduatoria di Serie B, in piena zona playoff, grazie al quarto successo consecutivo in ... Scrive calciomercato.com