Crans-Montana il comune i Moretti e il Cantone del Vallese rinunciano alla prescrizione concessa assistenza giudiziaria all’Italia

Le autorità svizzere di Crans-Montana, il Cantone del Vallese e i coniugi Moretti hanno deciso di non opporsi più alla prescrizione e hanno concesso l’assistenza giudiziaria all’Italia. Ora i pm italiani possono accedere alle prove raccolte in Svizzera, mentre proseguono le analisi delle telefonate che ricostruiscono i momenti più drammatici di quella notte. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e negoziati tra le parti coinvolte.

I pm italiani potranno ora accedere alle prove raccolte in Svizzera, mentre prosegue l’analisi delle telefonate che raccontano minuto per minuto lo strazio di quella notte a Crans-Montana Il comune di Crans-Montana, il Cantone del Vallese e i due coniugi Moretti hanno rinunciato alla prescriz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, il comune, i Moretti e il Cantone del Vallese rinunciano alla prescrizione, concessa assistenza giudiziaria all’Italia Approfondimenti su Crans Montana Moretti Crans-Montana, la Svizzera concede l’assistenza giudiziaria all’Italia La Procura del Canton Vallese ha deciso di aiutare l’Italia nelle indagini sull’incendio al bar ‘Le Constellation’ di Crans-Montana. Crans Montana,risoluzione bipartisan Senato: “piena assistenza giudiziaria a famiglie” Il Senato italiano ha approvato una risoluzione bipartisan che impegna il Governo a garantire assistenza giudiziaria completa alle famiglie delle vittime e ai feriti dell’incendio, includendo l’assistenza legale consolare e la partecipazione ai procedimenti giudiziari, nel rispetto del diritto internazionale e della sovranità svizzera. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana Moretti Argomenti discussi: Crans Montana, c'è un altro indagato per la strage; Crans-Montana, c’è un nuovo indagato; Crans Montana, indagato anche l'ex responsabile sicurezza del comune; Crans-Montana, la Svizzera apre alla squadra investigativa comune. Berna: Ma le indagini spettano ai giudici, non alla politica. Crans-Montana, il Comune e i Moretti rinunciano alla prescrizione. Le telefonate choc la notte dell'incendio: «Aiuto, muoio. Correte al Le Constellation»Jacques e Jessica Moretti, il Comune di Crans-Montana e il Cantone del Vallese risarciranno le vittime anche se la prescrizione dovesse cancellare le loro eventuali responsabilità sull'incendio al Le ... corriere.it Strage di Crans-Montana, il Comune colpito dall’inchiesta: test di sicurezza dimenticati per 5 anni, c’è un ex funzionario sotto accusaAd ammettere la responsabilità era stato lo stesso sindaco Nicolas Féraud già il 6 gennaio. Nel 2018 e 2019 gli ultimi controlli al Constellation ... quotidiano.net Crans-Montana, Lindsey Vonn cade a una settimana dalle Olimpiadi: le sue condizioni Link nel primo commento - facebook.com facebook Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.