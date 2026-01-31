Costituzione del Distretto del Commercio ‘Magna Graecia’ nell’Alto Cilento

Agropoli ha dato il via alla costituzione del nuovo Distretto del Commercio ‘Magna Graecia’. L’obiettivo è coinvolgere sette comuni dell’Alto Cilento, con Agropoli come capofila. Tra i nomi annunciati ci sono anche Torchiara, Laureana Cilento, Prignano Cilento, Giungano, Cicerale e Perdifumo. La decisione mira a sostenere le attività commerciali locali e rafforzare il territorio. Nei prossimi mesi, i sindaci si incontreranno per definire i dettagli e mettere in moto il progetto.

In rete i comuni di Agropoli (ente capofila), Torchiara, Laureana Cilento, Prignano Cilento, Giungano, Cicerale e Perdifumo Agropoli avvia la creazione del Distretto del Commercio ‘Magna Graecia’: ne faranno parte Agropoli (Comune capofila), Torchiara, Laureana Cilento, Prignano Cilento, Giungano, Cicerale e Perdifumo. La Giunta Comunale di Agropoli, retta dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha formalmente approvato la costituzione del Distretto Diffuso del Commercio (DDC). Si tratta di un’alleanza strategica per valorizzare il commercio di prossimità che si inserisce nel quadro normativo regionale e nazionale che promuove questi strumenti strategici di sviluppo territoriale, capaci di favorire la crescita delle attività commerciali, rafforzare l’identità dei territori e incentivare i flussi di consumo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il Consiglio comunale ha approvato con 28 voti favorevoli e un'astensione lo statuto, l’atto costitutivo e l’accordo di istituzione del Distretto del commercio ‘Valli e Colline del Sannio Beneventano’, segnando un passo importante per lo sviluppo locale e la promozione delle attività commerciali nella zona.

