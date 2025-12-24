Battipaglia Massimo Sorvillo eletto alla guida del Distretto del Commercio
Massimo Sorvillo è il nuovo presidente del Distretto del Commercio - Turismo Città di Battipaglia. La nomina è stata ufficializzate durante l'assemblea svoltasi nella sala delle Commissioni Consiliari. L'urgenza delle nomine è stata dettata dal calendario regionale. Durante l'incontro è emerso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
