Battipaglia Massimo Sorvillo eletto alla guida del Distretto del Commercio

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Sorvillo è il nuovo presidente del Distretto del Commercio - Turismo Città di Battipaglia. La nomina è stata ufficializzate durante l'assemblea svoltasi nella sala delle Commissioni Consiliari.  L'urgenza delle nomine è stata dettata dal calendario regionale. Durante l'incontro è emerso. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Consiglio, ok a Statuto e atto costitutivo del Distretto del commercio ‘Valli e Colline del Sannio Beneventano’

Leggi anche: Pozzuoli punta sul futuro del commercio: costituito il Distretto Urbano del CommercioÂ 

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.