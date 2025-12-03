Allerta meteo per temporali sulle aree interne della Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, 4 dicembre. Si prevedono precipitazioni intense anche a carattere di temporale, soprattutto sulle zone interne. Questi i settori maggiormente interessate: zona 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele), 7 (Tanagro), 8 (basso Cilento). L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Allerta meteo per temporali sulle aree interne della Campania

Scopri altri approfondimenti

ALLERTA METEO GIALLA Validità: dalle ore 00:00 del 02.12.2025 e per le successive 14 ore. ?EVENTO PREVISTO - Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente mod - facebook.com Vai su Facebook

Meteo, allerta maltempo per pioggia e neve fino a giovedì: le regioni a rischio - occidentale con un minimo di bassa pressione intorno a 1005 hPa, in spostamento dal ... Secondo tg24.sky.it

Maltempo in Italia, nuova allerta meteo per il 2 dicembre: temporali e piogge intense in arrivo - Nuova allerta meteo sulla Penisola: temporali e piogge intense previsti domani con rischio di locali allagamenti. Si legge su notizie.it

Meteo, allerta maltempo per temporali: le regioni a rischio. Le previsioni - Piogge a carattere sparso al Nordovest, più insistenti sulla Liguria, Emilia Romagna, bassa Lombardia e Veneto occidentale. Si legge su tg24.sky.it

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo piogge e temporali. Le zone a rischio - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inter ... ilmeteo.it scrive

Meteo – Piogge e temporali in intensificazione con neve sulle Alpi: ecco l’allerta della Protezione Civile - Piogge e temporali con nevicate sulle Alpi e possibili nubifragi in arrivo: la Protezione Civile diffonde l'allerta, ecco dove ... Scrive centrometeoitaliano.it

Abruzzo, scatta l’allerta meteo: in arrivo piogge e temporali - Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha emesso un bollettino che stabilisce criticità ordinaria / allerta gialla per ris ... Segnala abruzzonews24.com