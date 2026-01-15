Sogni lucidi | come si fa a scegliere cosa sognare quando si dorme

I sogni lucidi permettono di avere consapevolezza durante il sonno e, in alcuni casi, di influenzarne il contenuto. Ma è possibile scegliere cosa sognare? In questa guida, esploreremo come si può imparare a controllare i sogni lucidi e quali tecniche utilizzare, con il parere dell’esperto di medicina del sonno Luigi Ferini Strambi.

È possibile scegliere le trame dei propri sogni? Dormire ed essere consapevoli che quello che sta succedendo nel nostro cervello non è la realtà? Di sogni lucidi e tecniche per allenarli ne abbiamo parlato con l'esperto di medicina del sonno Luigi Ferini Strambi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Cosa significa quando il gatto dorme “acciambellato”: perché lo fa anche addosso a noi

Leggi anche: Cambio ora 2025, si passa all’ora solare: si dorme un’ora di più. Quando spostare le lancette

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sogno lucido: neuroscienze, coscienza e psicoterapia.

Nasce la scienza dei “sogni lucidi”. Addio a incubi e insonnia: come funzionano e a che cosa serve - I sogni lucidi, in cui ci si rende conto di stare sognando mentre si dorme, sono uno degli ambiti più affascinanti della scienza del sonno. notizie.tiscali.it

Sogni lucidi: possiamo davvero controllarli? - Alcuni lo sperimentano attraverso i sogni lucidi, quel ponte tra veglia e sonno dove restiamo coscienti di star sognando. gazzetta.it

Possiamo davvero controllare i nostri sogni? - Se vi è mai capitato di sentirvi come se foste in un film e allo stesso tempo come se steste guardando un film mentre sognavate, probabilmente avete sperimentato il sogno lucido. nationalgeographic.it

Cosa ti succede quando dormi. Versione aggiornata

Nuovo anno, nuove emozioni, nuovi sogni Questo è il modo in cui inizio l’anno: con il cuore pieno e gli occhi lucidi. Un sogno che prende forma dopo anni di sacrifici, prove, paure… e tanta passione Non sono perfetta, ma in ogni creazione c’è amore ve facebook