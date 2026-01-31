Corteo Askatasuna a Torino sale la tensione | manifestanti con gli scudi verso il centro sociale sgomberato Lacrimogeni e idranti

La protesta a Torino si fa più accesa. Un corteo si muove verso il centro sociale sgomberato, con manifestanti armati di scudi. La polizia risponde con lacrimogeni e idranti. Il questore ha già firmato 24 fogli di via e dieci avvisi orali. La manifestazione coinvolge anche famiglie e bambini, che si trovano in mezzo alla tensione crescente.

La polizia ha accennato a una carica verso i manifestanti che sono indietreggiati. In via Regina Margherita l'aria è irrespirabile per via dei lacrimogeni. Da parte dei manifestanti continua il lancio di razzi, bottiglie e pietre nei confronti della polizia. I manifestanti si stanno avvicinando al centro sociale Askatasuna sgomberato. Un gruppo di loro è protetta da scudi con sopra disegnate stelle rosse. Da parte della polizia è iniziato un fitto lancio di lacrimogeni. E avanza con gli idranti? Il corteo ha deviato verso corso Regina Margherita, dove si trova il centro sociale sgomberato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Una protesta vibrante si è scatenata a Torino, in corso Regina Margherita, contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

