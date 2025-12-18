Askatasuna sgomberato il centro sociale di Torino | cariche e idranti contro i manifestanti

Una protesta vibrante si è scatenata a Torino, in corso Regina Margherita, contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Le forze dell’ordine hanno risposto con cariche e idranti, scatenando un momento di forte tensione tra manifestanti e autorità. La manifestazione rappresenta un’espressione di dissenso e di impegno comunitario, evidenziando le tensioni sociali legate alla questione.

© Lapresse.it - Askatasuna, sgomberato il centro sociale di Torino: cariche e idranti contro i manifestanti Momento di tensione durante la protesta organizzata in corso Regina Margherita a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. I manifestanti, partiti in corteo verso il centro città dopo un presidio in cui diversi attivisti sono intervenuti ai megafoni, sono venuti a contatto con la polizia in assetto anti sommossa che ha messo in atto una azione di alleggerimento e azionato gli idranti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Sgomberato il centro sociale Askatasuna a Torino Leggi anche: Sgomberato a Torino il centro sociale Askatasuna Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sgomberato il centro sociale Askatasuna, 6 attivisti all’interno. Il sindaco: “Fine del progetto”; Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna. Il presidio di protesta disperso con gli idranti; Sgomberato il centro sociale Askatasuna; Askatasuna sgomberato nel blitz di polizia e carabinieri a Torino, messi i sigilli: Piantedosi alza la voce. Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna. Lancio di bottiglie e petardi durante il corteo: la polizia usa gli idranti - Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato stamattina dai Digos della polizia, dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla ... ilmessaggero.it

Cosa significa Askatasuna, che sappiamo del centro sociale sgomberato a Torino - Askatasuna è un centro sociale di Torino, con sede in uno stabile occupato, i cui membri sono sospettati dell’assalto alla sede de La Stampa ... quifinanza.it

Sgomberato Askatasuna a Torino dopo l'assalto alla Stampa, sigilli al centro sociale. Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato" - Operazione della Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro- ansa.it

?? Un pallone sotto sequestro: partita improvvisata davanti ad Askatasuna sgomberato #shorts

Sgomberato dopo quasi 30 trent’anni il centro sociale Askatasuna di Torino. Giusto così: nessuno spazio alla violenza, all’illegalità e all’arroganza di chi si è sempre sentito al di sopra delle regole. La legge vale per tutti! - facebook.com facebook

Sgomberato #Askatasuna a #Torino. Sigilli al centro sociale. Pequisizioni nelle abitazioni dei militanti. #Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato", scrive sui social, "nessuno spazio per la violenza". Al #Tg2Rai ore 13,00 #18dicembre x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.