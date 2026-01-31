Corteo per Askatasuna | Siamo in 50 mila sale la tensione con la polizia | manifestanti verso l’ex sede del centro sociale – Foto e Video

Questa mattina a Bologna centinaia di persone si sono radunate per il corteo a sostegno di Askatasuna. I manifestanti, circa 50 mila, si sono mossi verso l’ex sede del centro sociale, mentre la tensione con le forze dell’ordine è salita. Tra gli slogan, alcuni hanno ringraziato la premier Meloni, accusandola di aver motivato la presenza in strada e annunciando che da questa protesta partirà una nuova opposizione al governo. La polizia ha tenuto d’occhio la manifestazione, che si è svolta senza incidenti gravi.

«Ringraziamo la premier Meloni perché è lei che ha fatto sì che le persone fossero qua ed è da qui che partirà una nuova opposizione al suo governo». Così il portavoce del centro sociale Askatasuna, sgomberato lo scorso dicembre dopo trent'anni di occupazione, carica i manifestanti poco prima della partenza del corteo. Oggi a Torino diverse zone sono blindate per il timore di scontri durante la mobilitazione delle circa duecento realtà, tra collettivi e movimenti politici e sociali, che hanno aderito all'iniziativa. Gli organizzatori: «Siamo 50mila». Il corteo in difesa del centro Askatasuna è cominciato nel pomeriggio.

