Corsera – Scontato Dumfries via in estate Per questo l’Inter ha già sondato…

Nei prossimi giorni si rischia di assistere a un cambio di scenario sull’asse Inter-psa. La società nerazzurra ha già fatto alcuni sondaggi, ma ora sembra che ci siano delle possibilità concrete che Dumfries lasci Milano in estate. Le trattative sono ancora in fase embrionale, ma l’ipotesi di un addio si fa sempre più concreta, anche se niente è deciso. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se il giocatore resterà o partirà.

Attenzione a un possibile colpo di scena nelle ultime ore di mercato attorno al nome di Denzel Dumfries. L’esterno olandese è attualmente ai box, ma il suo profilo è tornato improvvisamente d’attualità dopo l’infortunio di Frimpong: il Liverpool, infatti, ha chiesto informazioni all’Inter. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il club inglese ha effettuato un primo sondaggio esplorativo per il laterale nerazzurro, fermo da oltre tre mesi dopo l’operazione alla caviglia e ormai vicino al rientro. Gli agenti del giocatore confermano l’interesse, ma sottolineano come, vista l’attuale indisponibilità di Dumfries, sia difficile immaginare un’offerta concreta prima della chiusura del mercato.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Denzel Dumfries

L’Inghilterra si scontra con l’Italia sul mercato dei trasferimenti.

Romano lancia un avvertimento sul futuro di Dumfries all'Inter, sottolineando come la possibilità di una cessione, già ipotizzata in estate, diventi sempre più concreta.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Denzel Dumfries

Corsera: Scontato Dumfries via a luglio! Già a gennaio? Gli agenti fanno sapere che…L'olandese è attualmente infortunato, ma il Liverpool ha chiesto informazioni all'Inter dopo l'ultimo infortunio di Frimpong ... msn.com

Corsera: “Scontato Dumfries via a luglio! Già a gennaio Gli agenti fanno sapere che…” - facebook.com facebook

Corsera: “Scontato Dumfries via a luglio! Già a gennaio Gli agenti fanno sapere che…” x.com