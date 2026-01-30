Appello per la strage di Corinaldo la Procura chiede pene di giustizia | la sentenza di primo grado è ritenuta illegittima e ingiusta

La Procura di Ancona ha chiesto di rifare tutto il processo di primo grado sulla tragedia di Corinaldo. Per i giudici, la sentenza precedente non era giusta e va cancellata. La richiesta arriva dopo che nel 2018, quella notte, cinque minorenni e una donna di 39 anni persero la vita in modo tragico. Ora si aspetta la decisione della corte d’appello.

ANCONA – La Procura ha chiesto pene di giustizia e una riforma integrale della sentenza di primo grado perché ritenuta “illegittima e ingiusta” sul processo di Appello per la strage di Corinaldo, quella dove la notte dell'8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma di 39 anni, alla discoteca Lanterna Azzurra. Nel locale una banda dedita a furti e rapine di collanine d'oro spruzzò una sostanza urticante che causò una fuga di massa verso l'unica uscita d'emergenza aperta e dove le vittime persero la vita per schiacciamento. Il processo che è arrivato in Corte di Appello di Ancona è quello che riguarda le questioni sulla sicurezza del locale e sui permessi rilasciati dalla commissione di pubblico spettacolo per l'apertura della discoteca.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

