Appello per la strage di Corinaldo la Procura chiede pene di giustizia | la sentenza di primo grado è ritenuta illegittima e ingiusta

La Procura di Ancona ha chiesto di rifare tutto il processo di primo grado sulla tragedia di Corinaldo. Per i giudici, la sentenza precedente non era giusta e va cancellata. La richiesta arriva dopo che nel 2018, quella notte, cinque minorenni e una donna di 39 anni persero la vita in modo tragico. Ora si aspetta la decisione della corte d’appello.

ANCONA – La Procura ha chiesto pene di giustizia e una riforma integrale della sentenza di primo grado perché ritenuta “illegittima e ingiusta” sul processo di Appello per la strage di Corinaldo, quella dove la notte dell'8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma di 39 anni, alla discoteca Lanterna Azzurra. Nel locale una banda dedita a furti e rapine di collanine d'oro spruzzò una sostanza urticante che causò una fuga di massa verso l'unica uscita d'emergenza aperta e dove le vittime persero la vita per schiacciamento. Il processo che è arrivato in Corte di Appello di Ancona è quello che riguarda le questioni sulla sicurezza del locale e sui permessi rilasciati dalla commissione di pubblico spettacolo per l'apertura della discoteca.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Corinaldo Strage

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Corinaldo Strage

Argomenti discussi: Strage di Corinaldo, Procura chiede condanna per tutti i reati contestati; Strage, il 27 marzo l'appello di Toffaloni contro la condanna a 30 anni; Strage Brescia: appello fissato al 27 marzo per Toffaloni, condannato a 30 anni in primo grado; Processo bis per la strage di Corinaldo, oggi la requisitoria del pubblico ministero.

Strage di Corinaldo, i pm in appello chiedono di cancellare le assoluzioniAGI - Ribaltare le assoluzioni ottenute in primo grado, illegittime e profondamente ingiusta e condannare i nove imputati a pene di giustizia: è stata la richiesta formulata dai pm Paolo Gubinelli ... msn.com

Strage di Corinaldo, Procura 'condanne per tutti i reati contestati'La Procura ha chiesto condanne a pene di giustizia per tutti i reati contestati e una riforma integrale della sentenza di primo grado perché ritenuta illegittima e ingiusta sul processo di Appello ... ansa.it

Strage discoteca di Corinaldo 'noi abbandonati, per Crans-Montana lo Stato c'è'. L'appello dei parenti alla vigilia del processo d'Appello, 'non dimenticateci' #ANSA x.com

Ancora non si riesce a capire la strage che sta accadendo sull' Ardeatina !!! #appello #appellourgente - facebook.com facebook