strage di corinaldo i pm in appello chiedono di cancellare le assoluzioni

AGI - Ribaltare le assoluzioni ottenute in primo grado, "illegittime e profondamente ingiusta" e condannare i nove imputati a "pene di giustizia": è stata la richiesta formulata dai pm Paolo Gubinelli e Valentina Bavai nella requisitoria al processo d'appello per la strage al 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Corinaldo, dove nella notte dell'8 dicembre 2018 morirono cinque minorenni e una mamma di 39 anni. Il procedimento riguarda il rispetto delle norme di sicurezza del locale e i permessi rilasciati nell'ottobre 2017 dalla commissione di pubblico spettacolo per l'apertura del locale, che formalmente era un magazzino agricolo. 🔗 Leggi su Agi.it

Le famiglie delle vittime della tragedia di Corinaldo chiedono alla premier Giorgia Meloni di intervenire, sottolineando la necessità di evitare ulteriori tragedie simili.

