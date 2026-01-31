Controllo intensificato sui rifiuti | 322 sanzioni emesse in poco più di due settimane nel Napoletano

In meno di tre settimane, le forze dell’ordine nel Napoletano hanno intensificato i controlli sui rifiuti. Sono state emesse 322 sanzioni a privati, aziende e operatori del settore che hanno conferito illegalmente. La lotta all’abbandono dei rifiuti illegali diventa più decisa, con controlli più serrati e multe più salate.

Nel giro di appena diciannove giorni, le forze dell’ordine del Napoletano hanno intensificato il controllo sui conferimenti illegali di rifiuti, applicando 322 sanzioni amministrative a privati, imprese e operatori del settore. L’azione, coordinata da diverse autorità locali e con il coinvolgimento della polizia locale, della guardia di finanza e dei carabinieri, si è concentrata soprattutto in aree a rischio, come zone rurali, terreni abbandonati e strade secondarie dove da anni si registra un’abitudine diffusa di gettare rifiuti in maniera non autorizzata. Le multe, che vanno da poche centinaia a diverse migliaia di euro, sono state emesse per violazioni delle normative ambientali, in particolare per il deposito abusivo di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, spesso in luoghi non idonei e senza il necessario autorizzazione da parte degli enti competenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

