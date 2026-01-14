Sanzioni sui rifiuti l' Ue fa lo sconto alla Campania
L'Unione Europea ha ridotto a 20.000 euro al giorno la sanzione inflitta alla Campania per problemi nella gestione dei rifiuti. Questa decisione riflette un aggiornamento delle misure adottate, con l'obiettivo di favorire il rispetto delle normative ambientali e migliorare la situazione nella regione. La misura rappresenta un passo importante nel percorso di ottimizzazione delle politiche di gestione dei rifiuti in Italia.
L'Ue ha tagliato a 20.000 euro al giorno la sanzione comminata alla Campania per la cattiva gestione dei rifiuti. Una riduzione significativa della sanzione che la Campania paga dal 2015,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
