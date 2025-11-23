Le due settimane in cui il napoletano si è trasformato in psichiatra dietologo e preparatore atletico

Un sabato da divorzio, un Napoli risorto. Eccola lì, la fine del mondo. O almeno la fine della serenità domestica. Sabato sera, ore 20:45. L’orario che manda in frantumi certezze e divani, che mette in crisi le relazioni più solide e trasforma la convivialità in una trincea. Lei che vuole una terrazza al caldo sul mare, lui che non può perdersi neanche un istante di quel sacro rituale che è la partita di pallone. Quindici giorni di processi, di voci maligne, di muscoli offesi e allenatori sulla graticola. Due settimane di veleni a mezzo stampa, con il napoletano medio (e non solo) trasformato in psichiatra, dietologo e preparatore atletico, tutto in uno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

