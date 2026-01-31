Chiuso un noto locale del centro di Firenze | non rispettava la normativa antincendio e non solo quella

Un locale molto frequentato nel centro di Firenze è stato chiuso ieri sera. Le autorità hanno deciso di sospendere subito l’attività perché non rispettava le norme antincendio e altre regole di sicurezza. I controlli sono stati fatti da diverse forze dell’ordine, su disposizione della Prefettura, e hanno portato alla chiusura immediata del locale in via dei Servi. Nessuno ha potuto continuare a frequentarlo fino a nuova disposizione.

Firenze, 31 gennaio 2026 – È scattata la sospensione immediata dell’attività per un noto locale di intrattenimento in via dei Servi a Firenze, in pieno centro storico, al termine di una serie di controlli interforze disposti dalla Prefettura. Il provvedimento è stato preso dopo le gravi criticità riscontrate durante le verifiche, che hanno portato a dichiarare il locale inagibile per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo. Le varie irregolarità emerse. Nel corso dell’ispezione sono emerse irregolarità su più fronti: dalla non corretta gestione dei rapporti di lavoro, al mancato rispetto della normativa antincendio, fino a carenze rilevanti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiuso un noto locale del centro di Firenze: non rispettava la normativa antincendio (e non solo quella) Approfondimenti su Firenze Centro Cucina degli orrori in un ristorante del centro di Napoli, cibo sequestrato e locale chiuso Un ristorante nel centro di Napoli è stato chiuso dopo un controllo di routine che ha evidenziato gravi irregolarità igienico-sanitarie. Movida violenta, chiuso per cinque giorni un locale del centro storico Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Firenze Centro Argomenti discussi: Blatte, insetti e alimenti scaduti nella cucina di un bar: sanzioni per migliaia di euro; Lavoro nero e falle nella sicurezza, sigilli a locale della movida veronese; Festa con 400 persone: il Questore chiude noto locale in zona Fonderia; Pescate, pub senza vie di fuga né estintori: il sindaco chiude Le Officine. Chiuso il Piper a Roma per i controlli dopo Crans-Montana, struttura non a normaLa polizia ha chiuso il Piper di Roma temporaneamente per una serie di violazioni normative e sanitarie riscontrate durante alcuni controlli ... quifinanza.it Il Piper, noto locale di Roma, è stato chiuso temporaneamente dopo un controllo di poliziaNelle prime ore di domenica il Piper, una nota discoteca del centro di Roma, è stato chiuso temporaneamente dopo una serie di controlli di polizia. Secondo quanto ricostruito dai giornali durante i co ... ilpost.it Le luci sono spente, la porta chiusa e il sito Internet annuncia “locale chiuso per ristrutturazione”. In realtà per “Capricci cucina e brace”, noto ristorante in via Felice Cavallotti all’angolo con via Boccadasse, è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.