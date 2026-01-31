La polizia di Ravenna ha effettuato nuovi controlli alla stazione ferroviaria e nei giardini Speyer. Durante l’operazione, un uomo è stato denunciato per aver tentato di vendere droga. Le forze dell’ordine continuano a presidiare le zone più a rischio per fermare lo spaccio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo e contrasto allo spaccio messa in atto dalla Questura di Ravenna, con particolare attenzione alle aree dei giardini Speyer e della zona della stazione ferroviaria. Nella giornata di giovedì, in particolare, gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato una quarantina di persone e controllato una decina di veicoli. Un cittadino straniero è stato denunciato per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Ravenna emesso dal questore Gianpaolo Patruno. L’uomo, già destinatario del divieto di dimora nel nostro comune, nell’ambito di un altro procedimento penale, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria con proposta di aggravamento della misura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli alla stazione. Un denunciato

Approfondimenti su Ravenna Stazione

Nella stazione di Spezia Centrale, un giovane è stato vittima di un'aggressione e di una rapina, durante la quale gli è stato sottratto il telefono.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Controlli dei Carabinieri nel fine settimana, due esercenti sanzionati e una persona denunciata

Ultime notizie su Ravenna Stazione

Argomenti discussi: Controlli alla stazione. Un denunciato; Mondovì, controlli nelle zone della stazione: un irregolare rintracciato durante le verifiche; Controlli antidroga ai Giardini Speyer e nella zona della stazione: denunciato un uomo per aver violato il divieto di ritorno in città; Blitz interforze e cani antidroga: controlli a raffica in stazione, due denunce per possesso di stupefacenti.

Controlli alla stazione. Un denunciatoProsegue senza sosta l’attività di controllo e contrasto allo spaccio messa in atto dalla Questura di Ravenna, con particolare ... msn.com

Spaccio e droga a Pordenone: controlli interforze nei parchi e alla stazionePordenone, controlli interforze nei parchi e alla stazione: sequestri di droga e deferimenti per uso personale e spaccio. nordest24.it

I controlli sono stati effettuati dai militari della Stazione di Lascari, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile di Cefalù. - facebook.com facebook

Pordenone, controlli interforze nei parchi e alla stazione: sequestri di droga e deferimenti per uso personale e spaccio. #Friuli #Pordenone #Cultura x.com