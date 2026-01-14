Aggredito e rapinato alla stazione Blitz della polizia un denunciato

Nella stazione di Spezia Centrale, un giovane è stato vittima di un'aggressione e di una rapina, durante la quale gli è stato sottratto il telefono. Immediatamente è scattato un intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Dopo il blitz, un sospettato è stato denunciato. La polizia continua le attività di verifica per garantire maggiore sicurezza nell’area.

L'allarme è scattato quando alla stazione di Spezia Centrale un giovane è stato aggredito e rapinato del proprio telefono cellulare da parte di un uomo che si è subito dato alla fuga nelle vie circostanti. Gli agenti Polizia di Stato della Questura spezzina si sono portati immediatamente sul posto e, al termine di un sopralluogo della zona e nelle vie limitrofe (condotto anche attraverso l'utilizzo delle telecamere di sorveglianza cittadine) sono riusciti a recuperare il telefono cellulare all'interno di un tombino, dove era stato verosimilmente gettato dall'autore dell'aggressione: lo smartphone è stato restituito integro alla vittima della rapina.

