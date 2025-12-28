Da tempo i cittadini denunciano una carenza strutturale di sicurezza e della qualità della vita, in particolare nell’area della stazione ferroviaria e nelle vie limitrofe, dove viene chiesto di aumantare anche il controllo del territorio. E sulla situazione di piazza Marconi alla Stazione e sulla condizione generale della frazione interviene il consigliere comunale del centrodestra Michael Paperetti con una dura critica alla giunta comunale che viene rimproverata di non aver tenuto fede agli impegni presi con i cittadini in campagna elettorale. "La Stazione non è una periferia di serie B", spiega Paperetti denunciando il degrado di piazza Marconi da sempre ridotta ad un parcheggio, dei marciapiedi e del decoro urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Interventi alla Stazione: "Più decoro e controlli"

