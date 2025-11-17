Mondragone carabinieri da lui per eseguire ordine di carcerazione | trovata droga in casa

Nasconde droga in casa proprio mentre i carabinieri stanno eseguendo un’ordine di carcerazione nei suoi confronti emesso dalla Corte d’Appello di Napoli. A finire in manette, a Mondragone, un 25enne. L’arrestato, già sottoposto ai domiciliari, è stato condannato in via definitiva . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mondragone, carabinieri da lui per eseguire ordine di carcerazione: trovata droga in casa

