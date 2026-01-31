Contro la riforma tesi blasfeme Parola di Nordio

Questa mattina, a Roma, si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario in Cassazione. Davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giudici e pubblici ministeri hanno assistito a un momento simbolico e importante. Tra i temi caldi, la riforma della giustizia e le parole critiche di Nordio, che ha definito alcune tesi come “blasfeme”. Potrebbe essere un’ultima occasione per mettere nero su bianco le posizioni di chi si oppone ai cambiamenti in atto.

Giustizia Il guardasigilli interviene all'inaugurazione dell'anno giudiziario e attacca le toghe che però chiedono «collaborazione tra istituzioni» Potrebbe essere stata un'ultima volta. L'apertura dell'anno giudiziario in Cassazione, a Roma, davanti al presidente della Repubblica (e del Csm) Sergio Mattarella, con giudici e pm insieme, potrebbe cambiare se dovesse passare la riforma della giustizia al referendum di marzo. E infatti, nei discorsi che si sono succeduti durante la cerimonia, il tema di fondo proprio quello è stato: «L'indipendenza» delle toghe, ovvero «lo scontro tra politica e magistratura» che rischia di «ferire» le istituzioni.

