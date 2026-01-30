Cassazione difende l’indipendenza delle toghe | Caposaldo della democrazia Nordio replica | Tesi blasfeme contro la riforma

La Cassazione ribadisce che l’indipendenza dei giudici è un pilastro della democrazia, anche in un momento di tensioni tra politica e magistratura. Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, il presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato quanto questa autonomia sia fondamentale. Nordio, però, ha risposto alle critiche parlando di tesi blasfeme contro la riforma. La polemica tra le istituzioni si fa sentire sempre di più.

L’ autonomia e l’indipendenza della magistratura restano un “ caposaldo ” dello Stato di diritto. È il messaggio forte che arriva dall’inaugurazione dell’ Anno giudiziario in Cassazione, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un clima segnato da tensioni sempre più evidenti tra politica e toghe. Dai vertici della Suprema Corte parte un appello alla razionalità istituzionale e alla fine delle “ lacerazioni deleterie ”, mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio respinge le critiche alla riforma definendo “ blasfemo ” sostenere che possa minare l’indipendenza dei magistrati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cassazione difende l’indipendenza delle toghe: “Caposaldo della democrazia”. Nordio replica: “Tesi blasfeme contro la riforma” Approfondimenti su Cassazione giudiziaria Scontro Nordio-Cassazione su riforma della giustizia: “Blasfemo dire che limita l’indipendenza delle toghe” Durante l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, il ministro Nordio ha preso parola e ha risposto forte al primo Presidente della Corte. Cassazione, il primo presidente D’Ascola: «Indipendenza e autonomia delle toghe resti caposaldo» La Cassazione ribadisce che l’indipendenza e l’autonomia delle toghe devono rimanere un principio fondamentale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cassazione giudiziaria Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia, il Tar valuta il ricorso sulle date. Cassazione difende l’indipendenza delle toghe: Caposaldo della democrazia. Nordio replica: Tesi blasfeme contro la riformaL’autonomia e l’indipendenza della magistratura restano un caposaldo dello Stato di diritto. È il messaggio forte che arriva dall’inaugurazione dell’Anno ... thesocialpost.it Scontro Nordio-Cassazione su riforma della giustizia: Blasfemo dire che limita l’indipendenza delle togheAll'inaugurazione dell'Anno Giudiziario in Cassazione, il ministro Nordio ha risposto duramente al primo Presidente della Corte, che nel suo intervento ... fanpage.it Il Guardasigilli difende il nuovo corso normativo davanti al Capo dello Stato, mentre il vertice della Cassazione blinda l'indipendenza delle toghe. Allarme del Csm - facebook.com facebook Anno giudiziario, Nordio difende la sua riforma. La Cassazione: «Serve reciproco rispetto» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.