Il tecnico dell’Italia, Antonio Conte, si è mostrato molto arrabbiato dopo la sconfitta contro la Fiorentina, in particolare per l’infortunio di Di Lorenzo. Ha commentato che si gioca troppo e che il sistema attuale, tra liste e mercato, rende tutto più difficile. Dopo il successo in campionato, però, ha anche ammesso che le prime valutazioni sull’infortunio del difensore non sono buone: potrebbe essersi rotto il crociato.

Definirlo amareggiato non renderebbe l'idea. Lo sconforto è visibile, in Antonio Conte, quando si ritrova a commentare l'ennesimo infortunio, quello di Di Lorenzo, che si prospetta anche molto grave. "C'è poco da dire, torniamo sempre allo stesso discorso: mettiamo partite su partite su partite, facendo giocare calciatori che dovrebbero riposare. Questo tipo di infortunio lo conosco, sembra che si sia rotto il crociato. È una cosa bruttissima, sappiamo quanto vale per noi. Poi qualcuno dice che ci lamentiamo. A noi non stanno capitando infortuni normali, ma gravi. E si fa fatica a mettere una pezza, per quanto lo stiamo facendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "Incazzato per il ko di Di Lorenzo, si gioca troppo. Liste e mercato bloccato, il sistema è sbagliato"

Approfondimenti su Conte Di Lorenzo

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si sfoga.

Antonio Conte si è lasciato andare a qualche battuta dopo la vittoria contro la Fiorentina.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Conte Di Lorenzo

Argomenti discussi: Conte furioso attacco a Spalletti: Ci ha mancato di rispetto, stia attento quando parla. Non mi sarei mai permesso!; Conte: C'è poco da parlare. Si vede che il nostro livello non è così alto per la Champions; Diego Costa attacca Conte: Al Chelsea nessuno lo sopportava, era sempre arrabbiato; Antonio Conte, arriva la stangata dopo la sfuriata a San Siro – Cosa ha deciso il giudice sportivo.

Conte è una furia per l’infortunio di Di Lorenzo: Meglio che finisco qua sennò devo dire altre coseAntonio Conte non riesce a godersi la vittoria del Napoli contro la Fiorentina per l'infortunio di Di Lorenzo e a DAZN ne ha per tutti: Dai primi accertamenti ... fanpage.it

Conte diretta dopo Napoli-Fiorentina: conferenza stampa e interviste LIVEConte: Di Lorenzo? Sembra crociato Conte a Dazn: Di Lorenzo crociato? Sembra che si sia rotto il ginocchio in maniera grave e questa è una cosa motla brutta. Sapete benissimo quanto cosa rappresent ... corrieredellosport.it

La furia di #Conte: “ #DiLorenzo sembra che sia rotto il ginocchio in maniera grave. Siamo l’unica società che ha 240 milioni da parte e ci hanno bloccato il mercato: è assurdo! Sono troppo incazzato per l’infortunio di Di Lorenzo, quindi è meglio che finisco…”. x.com

Conte su Di Lorenzo: «Sembra che sia il crociato. Siamo l’unica società che ha 240 milioni in cassa e ci hanno bloccato il mercato» A Dazn: «Sono troppo incazzato. Lo scudetto Parliamo del nulla. Oggi abbiamo perso un pezzo da novanta che le ha giocate - facebook.com facebook