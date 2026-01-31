Antonio Conte si è lasciato andare a qualche battuta dopo la vittoria contro la Fiorentina. L’allenatore del Napoli ha detto che sembra che Di Lorenzo sia il “crociato” e ha criticato la situazione del mercato, affermando che la società ha 240 milioni in cassa e che il mercato è stato bloccato. Parole dure che fanno discutere, mentre il Napoli si gode i tre punti in una partita combattuta.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina Napoli-Fiorentina 2-1, Conte a Dazn. Su Di Lorenzo « Persino il capitano, c’è poco da dire, torniamo sempre allo stesso discorso di mettere partite su partite facendo giocare sempre gli stessi giocatori. Questi tipi di infortuni, il crociato, è un evento traumatico, ma giocare tutte queste partite non fa altro che ammazzare i ragazzi. oggi ci sono restrizioni in rosa, chi non ha il viviaio che fa? Noi abbiamo una rosa striminzita perché non abbiamo un vivaio folto. Poi c’è il limite d’età, le rose devono essere allargate» Ha detto crociato? « Sembra che sia il crociato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte su Di Lorenzo: «Sembra che sia il crociato. Siamo l’unica società che ha 240 milioni in cassa e ci hanno bloccato il mercato»

Approfondimenti su Conte Di Lorenzo

Dopo la gara vinta contro la Fiorentina, Antonio Conte si è fermato in mixed zone per parlare con i giornalisti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Conte Di Lorenzo

Argomenti discussi: Conte, l'attacco dell'agente: Non ha coraggio con i giovani e li tiene in ostaggio, deve decidere se...; Napoli-Chelsea finisce male per Conte: è fuori dalla Champions! Tutte le dichiarazioni; Napoli, la delusione di Di Lorenzo: Sbagliate troppe gare; L'agente di Vergara attacca Conte: Lui mai in campo senza gli infortuni, non mi faccio prendere in giro.

Conte su Di Lorenzo: «Sembra che sia il crociato»L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina ... ilnapolista.it

Conte a Dazn: Infortunio al crociato per Di Lorenzo! Giocare così tanto ammazza i ragazziAl termine del match tra Napoli e Fiorentina, vinto dai partenopei con il risultato di 2-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico degli azzurri, Antonio Conte. Di Lorenzo ... tuttonapoli.net

Antonio Conte confirms Giovanni Di Lorenzo has probably torn his ACL, then lashes out angrily at Napoli directors, UEFA and more. ‘We need a bigger squad, otherwise it’s suicide.’ #Napoli #SerieA #UCL #NapoliFiorentina #SerieAEnilive #Calcio x.com

Conte su Di Lorenzo: «Sembra che sia il crociato. Siamo l’unica società che ha 240 milioni in cassa e ci hanno bloccato il mercato» A Dazn: «Sono troppo incazzato. Lo scudetto Parliamo del nulla. Oggi abbiamo perso un pezzo da novanta che le ha giocate - facebook.com facebook