Antonio Conte torna a criticare il calcio internazionale, puntando il dito contro le organizzazioni come Fifa e Uefa. In conferenza stampa, l’allenatore del Napoli ha detto chiaramente che non si preoccupa delle polemiche sul suo stipendio, perché non ha bisogno di soldi. Per lui, il calcio dovrebbe essere passione, non solo affari e profitto. Conte ha ribadito che il suo impegno va oltre il denaro e che si sente in dovere di parlare chiaro su come il sistema tutela troppo poco i giocatori.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, non l’ha mandata a dire, come ogni volta, e in conferenza si è scagliato contro il mondo del calcio che non tutela i giocatori pensando solo al Dio denaro Conte contro Fifa e Uefa. “Penso che sia stata una vittoria meritata, siamo stati poco cattivi sotto rete e invece dobbiamo essere più incisivi. Sono contento perché la squadra ha fatto una buona prestazione come contro il Chelsea e la Juventus. Non è facile affrontare un periodo così intenso come questo con pochi giocatori. Quello che dispiace è che non si capisce che si va verso la rovina del calcio. La Uefa e la Fifa dovrebbero capire come tutelare i calciatori, invece c’è il Dio denaro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte contro Fifa e Uefa: "Diranno che mi prendo lo stipendio ma non ho bisogno di soldi, io lavoro per passione"

Scott McTominay si apre sul suo percorso di crescita e dedizione, rivelando l'importanza di impegno e determinazione.

