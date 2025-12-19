McTominay alla CR7 | Bagni di ghiaccio e altro Conte? Non ho bisogno di carezze ma di chi mi spinga a fare meglio

Scott McTominay si apre sul suo percorso di crescita e dedizione, rivelando l’importanza di impegno e determinazione. Tra bagni di ghiaccio e stimoli continui, il centrocampista mira a prolungare la carriera di altri dieci anni. Senza bisogno di cure affettuose, chiede a chi lo guida di spingerlo costantemente al massimo, come un vero esempio di professionalità e passione.

McTominay alla CR7: «Bagni di ghiaccio e altro, voglio giocare altri dieci anni. Conte? Ho bisogno di chi mi spinga sempre a fare meglio» Scott McTominay intervistato da Cbs Sports Golazo, da Kate Abdo. Ha parlato del Manchester United, ha dimostrato che non sputa nel piatto in cui ha mangiato. Poi ha parlato anche di altro. «Il mio italiano non è perfetto, ma ci provo. Riesco a dire qualche frase dopo le partite». McTominay ha detto che si è avvalso di varie App per provare a imparare l’italiano e ad esprimersi meglio: «il primo anno Duolingo, poi sono passato a un’altra applicazione. Preferisco studiare quando voglio». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

