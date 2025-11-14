De Laurentiis tuona contro Fifa e Uefa | I giocatori vanno in nazionale e si rompono E io pago

Il presidente del Napoli, scottato anche dall'infortunio di Anguissa, ha alzato la voce per l'organizzazione attuale del sistema che non tutela i club: "Così non si può andare avanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

De Laurentiis tuona: "Il Maradona è un semi c**so! Pago come il PSG, voglio 70mila posti, skybox e parcheggi veri" Leggi qui areanapoli.it/share/611995/ - facebook.com Vai su Facebook

De Laurentiis contro Corona, cinque anni di guerra legale: dalle frasi sul Covid alla querela di 600mila euro - Dalle accuse sulle ostriche in piena pandemia alla battaglia legale che dura da cinque anni. Si legge su fanpage.it

De Laurentiis tuona: "Il Maradona è un semi c**so! Pago come il PSG, voglio 70mila posti, skybox e parcheggi veri" - Il presidente del Napoli scatenato sul tema stadio, Aurelio De Laurentiis ne ha per tutti: comune, FIFA, UEFA e autorità italiane. Secondo areanapoli.it

De Laurentiis tuona: “Lo stadio Maradona è un ce**o” - Il presidente azzurro non va sul sottile contro l'impianto di Fuorigrotta ... Scrive vesuviolive.it